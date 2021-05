Un ferry prend feu avec 275 passagers à bord

Le KM Karya Indah faisait route vers la ville de Sanana, dans l’archipel des Moluques, quand l’incendie s’est déclaré, contraignant certains passagers à sauter à l’eau. «Il y avait 275 personnes à bord, dont 274 qui ont été évacuées en sécurité», a déclaré à la chaîne Kompas TV Muhammad Arafah, responsable de l’opération de secours. «Nous recherchons toujours un homme de 43 ans.» Il a précisé qu’au moins 35 passagers étaient des enfants.

Les sauveteurs ont diffusé des images impressionnantes du ferry dans un nuage de fumée noire alors que les passagers se trouvaient à proximité sur des radeaux de sauvetage. Une dizaine de membres d’équipage ont été arrêtés dans le cadre de l’enquête qui doit déterminer les causes de l’incendie.

Developing Story: Official said all passengers had been evacuated safely (155 adults, 22 children, 4 elderly people and 14 crew members).



KM Karya Indah caught fire in the waters of Limafatola Island, Sanana, Sula Islands Regency, North Maluku on Saturday 29 May at 07:00 LT. pic.twitter.com/5Y4ighEo4y