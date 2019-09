Au Brésil, les incendies ne faiblissent pas

Selon l'Institut national de recherche spatiale (INPE) qui surveille la progression des départs de feu en temps réel, 3859 nouveaux incendies, dont environ 2000 en Amazonie, ont été enregistrés dans les journées de jeudi et vendredi. Le gouvernement a publié jeudi un décret interdisant la pratique du brûlis dans l'ensemble du pays.

Dans un nouveau décret publié tard vendredi, cette interdiction a toutefois été limitée à l'«Amazonie légale», soit les neuf Etats brésiliens où s'étend la forêt tropicale humide. Ailleurs, elle reste permise avec autorisation préalable quand elle est considérée comme «essentielle» pour les pratiques agricoles.

While all eyes are on fires raging in the Amazon in Brazil, neighboring Bolivia has lost more than 6,000 sq. miles of forest. pic.twitter.com/unKZLmYgyn