De puissantes explosions à travers l'Ukraine

La Russie a lancé jeudi à l'aube une invasion de l'Ukraine, avec frappes aériennes à travers le pays, notamment la capitale Kiev, et l'entrée de forces terrestres depuis le nord, l'est et le sud du pays, selon les gardes-frontières ukrainiens qui enregistrent de premières pertes. L'offensive a suscité une tollé international auquel Moscou reste sourd.

Deux jours après avoir reconnu l'indépendance de territoires séparatistes ukrainiens du Donbass, le président russe Vladimir Poutine, qui a affirmé vouloir les «défendre» contre une agression ukrainienne, a donné le signal des hostilités.

Ukraine right now on FIRE with BOMBS #Ukraine pic.twitter.com/WwXhlYj7ZI — Dave Techz (@techz_dave) February 24, 2022

My Ukrainian friend’s town right now, I cannot imagine how I’m gonna deal with it when her family is Ukraine and she’s studying in Malaysia. Why la 2022 still bomb here bomb there pic.twitter.com/XoIcRlROzF — Ivor Xian Z (@ivor_xianz) February 24, 2022

Peu après, une série d'explosions étaient entendues à Kiev, Kramatorsk, ville de l'est qui sert de quartier-général à l'armée ukrainienne, à Kharkiv (est), deuxième ville du pays, et à Odessa (sud), sur la mer Noire. Les sirènes d'alerte aérienne retentissaient toutes les 15 minutes à Lviv, la ville de l'ouest où les Etats-Unis et plusieurs autres pays ont déplacé leurs ambassades, et à Odessa.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky «a donné l'ordre qu'un maximum de pertes soient infligées à l'agresseur», a indiqué le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, le général Valery Zaloujni, assurant que les l'armée «contrait avec dignité» les attaques ennemies.

(L'essentiel/afp)