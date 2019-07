«Ascenseur pas pour les porcs et les gitans»

Maria Bartók* est tombée il y a environ une semaine sur deux petits mots rédigés à la main et affichés dans son immeuble locatif de Kaiseraugst, en Suisse: l'un à l'entrée et l'autre juste à côté de l'ascenseur. Sur les billets, il est écrit: «Porcs et gitans pas les bienvenus» et «Ascenseur pour transport de personnes. Pas de porcs et pas de gitans».

«Je suis choquée. Je suis originaire de Hongrie et ma famille a dû subir beaucoup de choses pendant la Seconde Guerre mondiale», se plaint l'habitante, qui a publié sur Facebook une photo des deux messages. Elle se dit étonnée par de tels propos dans son immeuble: «Le lotissement est multiculturel et il n'y a jamais eu de problèmes. Les habitants participent même régulièrement à des événements et des activités communes».

«C'est totalement inacceptable»

Nos collègues de «20 Minuten» ont montré les deux écrits à la Société pour les peuples menacés. Angela Mattli, cheffe de la section minorités et discrimination, fulmine: «C'est totalement inacceptable de comparer les Yéniches, les Sinté ou encore les Roms à des porcs. Il s'agit ici clairement d'une violation de la norme antiraciste».

L'ONG explique qu'elle vérifie actuellement le dépôt d'une plainte. Elle rappelle aussi que la violation de la norme antiraciste est un crime poursuivi d'office, forçant le ministère public à ouvrir une enquête.

«Je suis triste»

En attendant, Maria Bartók n'est pas rassurée, «je suis triste et ne me sens plus à l'aise chez moi. Finalement, ces mots nous concernent tous, même ceux qui ne sont pas directement visés». Et d'ajouter: «Ce n'est pas rassurant de savoir qu'une personne vivant parmi nous à une telle haine».

Même son de cloche auprès d'Angela Mattli: «Il est rare que des propos racistes soient exprimés si clairement. Malheureusement, les stéréotypes concernant les gens du voyage sont un problème structurel et profondément ancrés en Suisse».

* Nom d'emprunt

(L'essentiel/ofu)