Le président Jimmy Morales en a fait l'annonce dimanche sur son compte Facebook après avoir mené des discussions avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. «J'ai donné des instructions à la ministre (des Affaires étrangères, Sandra Jovel) pour entamer les démarches» pour mettre en oeuvre cette décision, a écrit le président sur les réseaux sociaux, un message diffusé par son service de presse.

Le chef d'Etat a fait cette annonce après un entretien téléphonique avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu dont «l'un des thèmes les plus importants a été le retour de l'ambassade du Guatemala à Jérusalem», a fait savoir Jimmy Morales. Et de souligner les «excellentes relations» entre les deux pays «depuis que le Guatemala a soutenu la création de l'Etat d'Israël».

«La bonne voie»

Le Guatemala était l'un des neuf pays - avec le Honduras, le Togo, la Micronésie, Nauru, Palau et les îles Marshall, en plus des Etats-Unis et d'Israël - à avoir soutenu les Etats-Unis jeudi durant l'Assemblée générale de l'ONU. La majorité des membres (128 sur 183) avaient au contraire approuvé une résolution condamnant la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël par le président américain Donald Trump, le 6 décembre.

«Malgré le fait que n'ayons été que neuf dans le monde, nous avons la totale certitude et conviction que c'était la bonne voie», avait déclaré Jimmy Morales, vendredi, pour défendre sa décision. «Le Guatemala est historiquement pro-Israël» et «en »70 ans de relations, Israël a été notre allié«, avait-il aussi ajouté.



(L'essentiel/AFP)