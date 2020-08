Des graines mystérieuses reçues par la poste

Des particuliers reçoivent depuis plusieurs semaines les mêmes colis étranges, dans lesquels se trouvent des sachets de graines. D'après les inscriptions sur les paquets, la plupart proviendraient de Chine. La nature de ces semences pose question et inquiète le ministère de l'Agriculture français. Ces graines pourraient s'avérer «vectrices de maladies non présentes sur le territoire français ou s'avérer être des plantes invasives», indique le ministère, qui a demandé aux particuliers «de ne surtout pas les semer».

Les Français ne sont pas les seuls touchés par le phénomène, des citoyens des États-Unis, du Canada, d'Israël et du Royaume-Uni ont reçu le même type de colis. Le ministère français conseille aux individus ayant reçu ces paquets de placer les semences dans un sac plastique et les jeter dans la poubelle d'ordures ménagères afin qu'elles soient détruites.

We have received reports of people receiving seeds from China that they did not order. If you receive them - don't plant them. Report to @USDA_APHIS at https://t.co/0U53rbAiHs pic.twitter.com/Y4yAKv5bk7