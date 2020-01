Ces photos qui n'ont rien à voir avec les incendies

La tragédie frappant actuellement l'Australie a déclenché une vague d'émotion sur les réseaux sociaux. Accompagnant les appels à la prière ou les messages de soutien, une quantité d'images bouleversantes foisonnent sur la Toile. Or, comme c'est désormais le cas à chaque drame, il faut faire le tri entre les clichés authentiques et les photos trafiquées ou antidatées, qui n'ont aucun lien avec les incendies australiens. Tour d'horizon.

La petite fille et le koala

L'une des photos les plus partagées pendant les Fêtes de fin d'année montre une fillette équipée d'un masque à oxygène, un koala dans les bras. En arrière-plan, une étendue d'eau bordée de flammes. Comme l'explique «Le Parisien», cette image est en fait un photomontage, et son auteure ne s'en cache pas. «Cette photo est désormais virale, donc précisez bien qu'il s'agit d'un montage Photoshop s'il vous plaît», indique-t-elle sur son compte Instagram.

L'Australie en brasier géant

Une image impressionnante montre l'Australie dans l'obscurité, dévorée de toutes parts par le feu. Les internautes ne sont pas tous d'accord sur la nature de cette illustration: certains affirment qu'il s'agit d'une photo, d'autres affirment qu'elle est l'oeuvre de la NASA ou de la Station spatiale internationale. Les plus sceptiques crient au fake.

Publiée dimanche sur le compte Instagram du photographe australien Anthony Hearsey, l'image est en fait une représentation en trois dimensions, relève Checknews. L'artiste l'explique lui-même: l'illustration est une compilation des données satellites récoltées par la NASA entre le 5 décembre et le 5 janvier. «Toutes les zones ne continuent pas de brûler», précise Anthony Hearsey.

Deux kangourous s'enlacent

This image summarizes what is happening in Australia ????????, ‘animals with too much fear’ #AustraliaOnFire pic.twitter.com/u5l0W70HbX