Cinq Japonais reviennent habiter près de Fukushima

Après de vastes travaux de décontamination radioactive, de nombreuses zones voisines de la centrale dévastée ont été de nouveau déclarées sûres par les autorités japonaises, ces dernières années. L'an dernier, seul 2,4% du territoire du département de Fukushima était encore déclaré inhabitable par les autorités.

La télévision japonaise montrait jeudi les quelques résidents de retour à Futaba, en train d'inspecter leurs habitations. L'un d'entre eux a ouvert un robinet devant sa maison pour vérifier l'alimentation en eau: «Ça sort! C'est la première fois depuis 10 ans et 11 mois que de l'eau en sort», s'est-il exclamé.

Un responsable local a expliqué qu'il s'agissait d'un premier groupe de cinq habitants revenant s'installer à l'essai dans la commune, l'objectif étant de préparer leur retour durable. Ces habitants pourront rester au moins jusqu'à juin, date à laquelle l'ordre d'évacuation de certaines zones doit être levé. Ils pourront alors rester de manière permanente, a précisé le responsable.

Par ailleurs, dix autres personnes ont des projets similaires de relocalisation à Futaba, qui comptait 5 600 habitants avant la catastrophe de 2011. Ce programme «vise à s'assurer que les résidents pourront vivre sur place sans problème, par exemple en vérifiant que le réseau d'eaux usées fonctionne bien, que les installations pour la vie quotidienne sont en place», précise-t-on du côté des services du gouvernement nippon dédiés au soutien des habitants de Fukushima.

Trickle of residents return to Fukushima's last deserted town.



Five former residents of Futaba, near Japan's stricken Fukushima nuclear plant, returned on Thursday to live there for the first time since the 2011 disasterhttps://t.co/syoWfAOTia pic.twitter.com/Lt8Jg1Jnsf