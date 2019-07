Une chute lui rapporte 3 millions de dollars

Aux États-Unis, il est des bobos qui peuvent rapporter gros, et ce n'est pas Lynda Sadowski qui dira le contraire. En septembre 2016, l'Américaine a été victime d'un fâcheux accident dans un casino de Cincinnati (Ohio). Un panneau «Attention sol glissant» avait été installé sur son passage, mais des clients l'avaient renversé. Un employé du casino est ensuite passé à côté de l'avertissement sans le relever. Arrivée dans la foulée, Lynda n'a pas pris garde, a trébuché sur le panneau et a été victime d'une vilaine chute.

La malheureuse s'est cassé la rotule et une plaque métallique a dû être insérée dans son genou, explique Cincinnati.com. Depuis, l'Américaine a perdu en mobilité et l'arthrite lui pourrit la vie, selon son avocat Matt Nakajima. Lynda a porté plainte contre le casino, et vendredi dernier, la justice a décidé qu'elle toucherait 3 millions de dollars de dommages et intérêts. «Le mépris insensible du casino envers la sécurité de ses clients s'est manifesté tout au long du procès», a souligné le représentant de la blessée.

Au tribunal, l'avocat du casino a tenté de mettre l'accent sur l'imprudence de la cliente, affirmant que le panneau était tout de même visible et que Lynda n'était «pas attentive à son environnement». Ces arguments n'ont pas convaincu le jury, qui a été plus sensible aux blessures «permanentes» de la plaignante.

(L'essentiel/joc)