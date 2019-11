Machette en main, elle force son ex à la satisfaire

Un jour de juin 2018, à Great Falls (Montana). Samantha Mears, alors âgée de 19 ans, profite de l'absence de son ex-copain pour s'introduire chez lui. Une fois Steven* rentré à la maison, la demoiselle le surprend par derrière en lui collant une machette sous la gorge. Elle lui ordonne de retirer ses vêtements et de se mettre au lit. Sentant qu'il n'a aucun moyen de s'enfuir sans être blessé, Steven obtempère et s'exécute.

Samantha retire alors ses pantalons, se glisse sur sa victime et le force à avoir un rapport sexuel, relate 8 KPAX. Après cet ébat forcé, Steven essaie de repousser son agresseuse, mais celle-ci lui mord le bras et le force à remettre cela, jusqu'à ce qu'il n'ait plus d'érection. La jeune femme s'assied finalement sur le lit, toujours armée de sa machette. Les deux protagonistes se disputent, puis l'Américaine se déchaîne: elle arrache un bout de tapisserie puis urine intentionnellement sur le lit. Ce n'est qu'à l'arrivée de la soeur de la victime que celle-ci a pu profiter d'un moment d'inattention pour s'enfuir.

Des propos incohérents

Mise en examen pour rapport sexuel sans consentement, Samantha a affirmé aux enquêteurs que son ex était d'accord de coucher avec elle. Le policier qui a interrogé la jeune femme a toutefois trouvé que ses réponses n'avaient aucun sens et qu'elle répondait souvent à côté du sujet. Avant le procès, le procureur et la défense se sont longuement écharpés au sujet de la santé mentale de l'accusée. Après une évaluation de 60 jours dans un hôpital psychiatrique, la jeune femme a été jugée «mentalement compétente» malgré le fait qu'elle semblait souffrir d'une déficience.

Samantha a finalement été condamnée à une peine de 20 ans d'internement dans un hôpital psychiatrique. Elle a par ailleurs l'obligation de prendre son traitement et de suivre les conseils de l'équipe médicale.

*Prénom d'emprunt

(L'essentiel/joc)