Six blessés dans une attaque au couteau à Auckland

Un homme a été abattu vendredi, en Nouvelle Zélande, après avoir poignardé six personnes dans un supermarché, du centre commercial Lynn Mall, à Auckland, a annoncé la Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern. Trois des victimes sont dans un état grave selon les médias néo-zélandais.

«Ce qui s'est passé aujourd'hui était ignoble, c'était détestable, c'était mauvais», a-t-elle souligné, décrivant l'agresseur comme un ressortissant sri-lankais arrivé en Nouvelle-Zélande en 2011. Dans une vidéo amateur diffusée sur les réseaux sociaux, on voit l'une des victimes sortir du supermarché laissant des gouttes de sang derrière lui, puis un autre s'écrouler près d'une caisse, avant d'entendre des détonations.

Man shot dead in West Auckland supermarket after he injured 'multiple people': https://t.co/ayzdJ6isKs pic.twitter.com/MyxfG2ekSp

#NewZeland A man has been fatally shot by police officers & shoppers are understood to have suffered life-threatening injuries in horrific scenes at a West Auckland supermarket this afternoon. #BreakingNews https://t.co/NsEisgbkiK