Le lancement d'une sonde sur la Lune annulé

We are less than five hours from the historic launch of #Chandrayaan2 Meanwhile observe people being dwarfed by the 14 storey high #GSLVMkIII -M1 vehicle. pic.twitter.com/o6fEK9AxlP

L'Inde a annulé lundi pour des raisons «techniques» le lancement dans l'espace de sa deuxième mission lunaire, 56 minutes avant l'heure prévue. Elle reporte ainsi son ambition de devenir la quatrième nation à réussir à poser un appareil sur la Lune.

L'agence spatiale indienne (ISRO) prévoyait de lancer lundi à 2h51 localement (23h21 dimanche au Luxembourg) sa mission Chandrayaan-2 depuis le pas de tir de Sriharikota (sud-est de l'Inde). «Un problème technique a été remarqué dans le système de lancement du véhicule à H-56» minutes, a écrit ISRO sur Twitter. «Par mesure de particulière précaution, le lancement de #Chandrayaan-2 a été annulé pour aujourd'hui. La date du prochain lancement sera annoncée ultérieurement», a ajouté la même source.

A technical snag was observed in launch vehicle system at 1 hour before the launch. As a measure of abundant precaution, #Chandrayaan2 launch has been called off for today. Revised launch date will be announced later.