La pandémie de Covid-19 a «détruit» les rites de la mort et appelle à une «éthique de la responsabilité» à l'heure où les gouvernements planchent sur la plus grande opération de déconfinement de l'Histoire, estime la sociologue Eva Illouz dans un entretien à l'AFP.

Considérée comme l'une des intellectuelles les plus influentes du temps présent en Occident, l'universitaire franco-israélienne, connue pour ses ouvrages «Sentiments du capitalisme» (Seuil) et «Happycratie» (Premier Parallèle) ou «The End of love» (Oxford University Press), regarde attentivement les convulsions d'un monde en pleine tempête du coronavirus.

«Une rupture»

Si certains voient un retour en force de l'Etat social, Eva Illouz voit aussi dans cette crise une «rupture dans la façon dont les gens meurent», explique-t-elle dans un entretien à Jérusalem où elle partage son temps avec Paris.

«Pensez au patient sur un lit d'hôpital: qu'est-ce qu'il voit? Il n'a pas de contact avec sa famille, il n'est pas accompagné par les gens qui l'aiment, il n'a aucun contact humain dans le sens plein du terme parce que les médecins et les infirmiers sont protégés par un équipement qui ne permet souvent même pas de voir leurs yeux. C'est comme si le malade était soigné par des astronautes et perd tout contact humain pendant les jours où il voit sa mort approcher», analyse la sociologue.

Rapport à l'état

Autre transformation rapide: le rapport à l'Etat. «Personnellement, je n'ai jamais senti la contrainte peser sur moi de façon aussi forte. Jamais l'Etat ne m'a semblé avoir un tel pouvoir de contrainte... On a basculé du jour au lendemain d'un Etat qui nous disait que tout dépendait de nos talents, de notre initiative et endurance, à un Etat qui se place au-dessus des volontés individuelles et qui coordonne toutes les actions des individus.»

«Si le confinement dure trop longtemps la situation peut devenir explosive, si les gens sont privés de leur liberté et de leur revenu, je pense que ça ne va pas être tenable», soutient la sociologue.

(L'essentiel/afp)