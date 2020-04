Les restrictions, un privilège pour les plus pauvres

Devant leurs masures délabrées, dans une puanteur épouvantable, des familles roms d'Albanie recherchent leur nourriture parmi les déchets qu'elles ne peuvent plus revendre. La faim est la première conséquence du coronavirus pour cette minorité des Balkans particulièrement vulnérable à la pandémie.

La conséquence immédiate des restrictions imposées, c'est de priver de tout revenu des familles qui n'ont aucun filet de sécurité. «Pour se nourrir, on doit fouiller dans les poubelles pour trouver de quoi manger, des pâtes et du riz», explique Vanesa Lika, qui habite une cahute misérable au fond d'une cour à Breglumas, quartier périphérique de Tirana, en Albanie. À 15 ans, elle est mère de deux enfants de deux ans et 11 mois.

Pénurie de lait pour les jeunes mamans

En temps normal, Vanesa et les siens collectent les déchets avec deux familles roms voisines pour revendre les matériaux à des petites entreprises de recyclage. Mais en raison des restrictions, ces PME ont fermé leurs portes, et la petite communauté d'une quarantaine de personnes a perdu ses maigres ressources, une centaine d'euros mensuels par famille.

Mirela Vogli, 18 ans, vient d'accoucher mais elle n'a pas de lait. Sa voisine a récupéré une boîte de lait en poudre dans les déchets, de quoi tenir deux jours. «Mais que faire après?», se lamente la jeune fille d'une voix étouffée, berçant son bébé qui n'arrête pas de pleurer.

«La pauvreté oblige à tout»

C'est également dans les poubelles que ces familles tentent de trouver de quoi se protéger contre le virus, avec les fonds de bouteilles de détergents et de produits d'hygiène.

«Nous avons peur, nous essayons de nous protéger et de protéger nos enfants», raconte Vanesa, devant les sacs de déchets qui s'accumulent devant sa porte. Elle sert fort dans ses bras son bébé qui tousse sans cesse, essayant de le calmer. «Nous savons que ces déchets sont peut-être porteurs du virus mais on ne peut rien y faire. La pauvreté oblige à tout essayer», lance Lindita Vogli, la belle-mère de Mirela.

Le Covid-19 touche riches comme pauvres mais la crise sanitaire mondiale a révélé que la distance sociale, le télétravail et l'hygiène sont des privilèges inaccessibles à certains.

(L'essentiel/afp)