Un avion se brise en deux après une sortie de piste

Another video shows the plane “broken into pieces” #istanbul #pegasus pic.twitter.com/9EyMgGwJ4X

Un avion de ligne s'est brisé en deux de façon spectaculaire après être sorti de piste à l'atterrissage à Istanbul mercredi, ont rapporté les médias turcs, faisant état de blessés, mais pas de morts.

Le fuselage de l'appareil, de la compagnie privée turque Pegasus, s'est brisé en deux et a pris feu après être sorti de piste à l'aéroport international Sabiha Gökçen, situé sur la rive asiatique d'Istanbul, selon les images diffusées par la chaîne CNN-Türk.

Les médias turcs ont fait état d'un nombre indéterminé de blessés, mais le ministre des Transports Cahit Turhan, cité par la télévision étatique TRT, a indiqué que personne n'avait été tué dans l'accident.

L'appareil transportait 177 passagers et six membres d'équipage, selon le ministre.

#BREAKING



A passenger plane gets off the track at Istanbul's Sabiha Gökçen Airport



A fire broke out at the plane, initial reports say. pic.twitter.com/0Fn53KFk7V