Un semi-​​remorque se crashe sur le lieu d'un accident

WHOA: A Texas state trooper was severely injured after a semi-truck driver lost control and barreled into several cars. https://t.co/ydZQHDiR79 pic.twitter.com/6xCY0HOvxI— ABC7 News (@abc7newsbayarea) December 28, 2019

Tout a commencé avec un accident sans conséquence entre deux voitures vendredi sur une autoroute texane, relate KCBD. Alors que les agents de police sont sur les lieux de l'incident, un semi-remorque fait une sortie de route et fonce droit sur eux. Ce jour-là, un épais brouillard couvre l'autoroute 84.

Le conducteur du véhicule a dû faire une manœuvre pour éviter un SUV rouge qui s'était déporté sur sa voie. Ce faisant, il a perdu la maîtrise de son camion et est sorti de l'autoroute. Le semi-remorque a glissé, basculé sur le côté, sa remorque avec, avant de s'immobiliser. Plusieurs autres véhicules se sont ensuite encastrés contre le camion.

Au total, quatre semi-remorques et quatre autres véhicules ont été impliqués dans ce carambolage géant qui a fait deux blessés. Ces derniers ont été emmenés à l'hôpital et devraient s'en sortir. Un photographe de la chaîne américaine KCBD sur le lieu du premier accident a vu le semi-remorque s'arrêter juste devant lui. Il a d'ailleurs filmé la scène. «Je n'avais jamais vu une chose pareil raconte-il, On a entendu des pneus crisser, mais on voyait à peine les phares des véhicules dans le brouillard».

Une alerte a été publiée sur Facebook par les autorités de Lubbock. Un brouillard très dense s'est installé sur la région.

(L'essentiel)