Sept bombes de la 2e guerre mondiale sur le site de Tesla

L'opération de déminage s'est déroulée «sans aucun problème», a déclaré un porte-parole de la police à l'agence de presse DPA. Les bombes étaient relativement petites et avaient été larguées par des bombardiers américains pendant le conflit.

Le constructeur de voitures électriques Tesla a acheté la semaine dernière un terrain de 300 hectares à Gruenheide, à l'est de Berlin, pour 40,9 millions d'euros. Tesla prévoit que l'usine, sa première en Europe, commencera à fonctionner en 2021 et produira à pleine capacité 500 000 véhicules par an, dont des SUV Model Y et des berlines Model 3.

In #Grünheide regt sich Widerstand. Einige Anwohner wollen möglicherweise juristisch gegen den geplanten Bau einer #Tesla-Fabrik vorgehen. pic.twitter.com/Wud1ZVzQfX — rbb|24 (@rbb24) January 13, 2020

Le projet a été critiqué à cause de sa localisation dans une zone boisée, ses détracteurs affirmant que l'opération de déboisement pourrait nuire à la faune locale et à l'approvisionnement en eau potable. Le patron de Tesla Elon Musk a fait valoir de son côté qu'il ne s'agit pas d'une zone naturellement boisée et que l'usine n'en occupera «qu'une petite partie».

Le groupe, né en 2003, a pris une nette avance dans la voiture électrique, considérée, avec le véhicule autonome, comme l'avenir de l'automobile au moment où les politiques environnementales sont durcies à travers le monde. Si ses premiers modèles - la berline Model S, le SUV Model X - sont onéreux, Tesla s'est lancé ensuite dans la production de masse avec le Model 3, dont le prix de base de 35 000 dollars permet de séduire les classes moyennes.

