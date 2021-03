Pourquoi la Belgique n'a pas stoppé le vaccin?

Une quinzaine de pays européens, dont le Luxembourg, l'Allemagne et la France, ont suspendu ces dernières heures le vaccin AstraZeneca, en raison d'un risque de formation de caillots sanguins (thrombose). La Belgique n'a pas suivi le mouvement et continue de vacciner avec l'injection controversée. «Arrêter cette campagne de vaccination en sachant qu’il y a une telle circulation du virus serait irresponsable, parce que c’est une protection sûre, efficace, contre cette maladie», répondait le ministre fédéral de la Santé belge Frank Vandenbroucke, lundi soir. «Je ne dis pas que tous les autres pays se trompent mais que la balance entre ne pas se faire vacciner et se protéger du Covid est claire et nette».

Leïla Belkhir, infectiologue aux Cliniques Saint-Luc à Bruxelles, a évoqué de son côté, auprès de la RTBF, «une sorte d'emballement avec surexposition sur le nombre d'événements, sans mise en perspective avec ce qui se passe habituellement». L'experte a justifié la décision de l'État belge de poursuivre la vaccination avec le produit polémique avec des chiffres «encore en dessous des statistiques normales», précise-t-elle. «En Belgique, chaque année, 1 à 2 personnes sur 1 000 vont développer une thrombose ou une embolie pulmonaire. Ce qui signifie qu'environ 300 événements surviennent chaque semaine pour une population de 11,5 millions d'habitants, détaille l'experte. Tout en sachant que quand on est plus âgé, cette incidence augmente (...) Quand on regarde les chiffres actuels (liés au vaccin, NDLR), il y a 30 cas sur 5 millions de doses administrées en Europe».

«Les avantages du vaccin l'emportent sur le risque»

Une autre raison invoquée est l'absence de preuves quant au lien entre le vaccin et les cas de thrombose. Pour l'OMS, il n'y a pas de «rapport» avéré à ce stade. «Les avantages du vaccin AstraZeneca dans la prévention du Covid-19 l'emportent sur le risque de ces effets secondaires», relève l'Agence européenne des médicaments (EMA). Compte tenu des récents cas, l'agence prévoit d'analyser tous les effets secondaires dus au vaccin AstraZeneca et d'évaluer «si c'est le vaccin qui a provoqué ces thromboses ou si cela provient d’une autre origine».

D'autant que le coronavirus peut également provoquer des cas de thrombose. «Parmi ceux qui ont été infectés et sont tombés malades, il y a souvent des cas de thromboses causés par la maladie», prévient le ministre de la Santé belge, qui précise qu'il se pliera à la décision définitive de l'EMA quant au sérum décrié. Il est à noter que d’après des chercheurs de l’Université de Vienne, le risque de thromboses veineuses profondes chez les patients hospitalisés atteints de Covid-19 peut s’élever à 14%, écrit de son côté le HuffingtonPost.

