Un blogueur condamné à cinq ans de prison

Un tribunal russe a condamné mardi, un blogueur à cinq ans de prison pour un tweet dans lequel il suggérait de s'en prendre aux enfants des policiers, après les manifestations de l'opposition sévèrement réprimées à Moscou.

«Le tribunal a reconnu Vladislav Sinitsa coupable et lui inflige une peine de cinq ans de prison», a indiqué le juge qui l'a condamné pour «incitation à la haine» envers les policiers en vertu d'une loi visant à lutter contre «l'extrémisme», selon les agences russes.

Selon les enquêteurs, cités par l'agence Interfax, le blogueur avait posté un tweet, le 31 juillet, sous le pseudonyme «Max Steklov» dans lequel il appelait «un grand nombre de personnes à des actes illégaux de nature violente envers les enfants des forces de l'ordre». Il avait été placé en détention le 5 août.

Le tweet en question, selon la chaîne d'opposition Dojd, appelait à "étudier la géolocalisation" des photos de famille des policiers sur Internet. «Puis, un jour, l'enfant du vaillant défenseur de l'ordre ne rentre pas de l'école. Et à la place, on reçoit par la poste un CD avec une vidéo "snuff movie" dessus».

Blogger Vladislav Sinitsa has just been sentenced to 5 years in prison for a tweet about abducting riot police's children after protests. Admittedly tasteless, but still: 5 years. For a tweet https://t.co/VCFrXZXo00 pic.twitter.com/oX5WoDf9lr