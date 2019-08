Un hypermarché sans caissiers suscite la colère

Les courses ont été mouvementées, dimanche après-midi dans un hypermarché d'Angers (Pays de la Loire). Géant Casino entamait ce jour-là une expérience pilote: l'ouverture dominicale en mode tout automatique. Pas de caissiers dans cet établissement de 5000 m2, hormis quelques vigiles et «animateurs» dans les rayons. Certains, comme celui des alcools, étaient fermés.

Au lieu de la clientèle, c'est une manif qui a investi l'entrée du magasin, à l'appel des syndicats et des «Gilets jaunes», bien décidés à créer «un maximum de perturbations pour que Casino perde du pognon et revienne sur sa décision». Et de fait, comme le rapporte 20 minutes France, la confusion régnait dans les allées de l'hyper.

Ouverture 24h/24

Les rares clients qui se sont faufilés au milieu des protestataires se sont retrouvés bloqués aux bornes de check-out, en panne, et ont fini par abandonner leur panier sous les slogans et les sifflets: «Aujourd'hui ce sont les caissiers, demain ce sera vous et vos enfants qui pointerez au chômage!»

La mesure de Casino permet de contourner l'interdiction faite aux 115 salariés du magasin de travailler le dimanche après-midi, en les remplaçant par une poignée d'employés de sociétés externes. Dans un contexte de crise aiguë de la grande distribution en France, le modèle des heures d'ouverture prolongée sans caissiers est en plein essor. Casino, Carrefour et d'autres enseignes l'ont ainsi instauré dans des épiceries de centres-villes, désormais ouvertes toute la nuit sans personnel.

A #Angers grosse mobilisation contre l'ouverture de l'hypermarché Casino sans caissiers. L'après-midi s'annonce agitée ⁦@20Minutes⁩ pic.twitter.com/sEAiTOI4kR— julie Urbach (@julieUrbach) 25 août 2019

(L'essentiel/arg)