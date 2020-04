«Aujourd'hui, on ne risque pas d'être brûlés vifs»

Enfant cachée pendant la Seconde Guerre mondiale, Berthe Badehi se claquemure chez elle pour échapper au coronavirus. Pour les rescapés confinés, le «jour de la Shoah» sera numérique cette année. À 88 ans, Mme Badehi se rendait encore chaque jour à Yad Vashem, le mémorial israélien dédié aux millions de victimes du génocide des Juifs par l'Allemagne nazie, pour y faire du bénévolat. Mais la pandémie l'a forcée à rester chez elle.

Confinement et distanciation sociale obligent, Yad Vashem a fermé ses portes au public et ne tiendra aucun événement in situ pour Yom Hashoah, le «jour de la Shoah», qui se tient du coucher du soleil, lundi, à la tombée de la nuit, mardi, en Israël.

Contact préservé

«On a vécu des choses difficiles dans notre vie. En France, pendant la guerre, on cachait notre identité, on vivait dans la peur et on avait perdu le contact avec nos parents», souffle Mme Badehi. «Aujourd'hui on est enfermés mais avec le téléphone, Internet (...) on a le contact avec nos enfants et petits-enfants».

Le virus limite aussi la capacité à recueillir les témoignages des derniers survivants. «Nous avons dû annuler tous nos entretiens (avec des survivants)», regrette Stephen Smith, président de la Fondation de la Shoah basée aux États-Unis. «Il y a donc des gens qui ne pourront jamais raconter leur histoire».

Aucune comparaison possible

Les enfants cachés et les survivants des camps de la mort ne s'attendaient pas à devoir se murer ainsi pour survivre, au bout de leur vie. Mais n'allez pas leur comparer le confinement anxiogène actuel à la vie sous les nazis.

«C'est indécent de comparer le "corona" à la Shoah, ça n'a rien à voir», tranche Dov Landau, 91 ans, rescapé du camp d'Auschwitz, aujourd'hui situé en Pologne. «Aujourd'hui, on n'a ni faim, ni soif, on ne risque pas d'être brûlés vifs, hommes, femmes et enfants. Oui, je m'ennuie, je ne peux plus ni voyager ni faire mes courses, mais ce n'est rien de grave», affirme-t-il.

