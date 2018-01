L'hôte Airbnb filmait ses clients sous la douche

Un homme aurait filmé des dizaines de victimes sous la douche ou au lit. Un cadre informaticien de 45 ans a été arrêté à Cran-Gevrier (Haute-Savoie), près d'Annecy, ce lundi. C'est un vacancier louant son appartement via Airbnb avec six amis qui s'est interrogé quant à la présence d'un radio-réveil dans la salle de bains. Il était muni d'une carte mémoire et d'un objectif. Les locataires l'ont débranché, ainsi que celui situé dans la chambre, relate Le Dauphiné libéré.

Un mouvement qui a alerté le propriétaire. Celui-ci a tenté de se justifier. Peine perdue, il a été interpellé le jour même. L'homme a reconnu les faits. Il a expliqué louer son logement régulièrement depuis trois ans. Le quadragénaire affirme avoir commencé dès le début à filmer des proches, puis des inconnus.

Son matériel informatique a été saisi pour analyser les images. L'enquête policière s'annonce longue. En 2016, l'accusé a en effet accueilli près de 90 clients. Il s'agit d'identifier les victimes. Il encourt un an de prison, mais la présence de mineurs serait un facteur aggravant. Le voyeur risque aussi une lourde amende, des dommages et intérêts pouvant atteindre plusieurs milliers d'euros par victime et le remboursement des loyers perçus via Airbnb.

(L'essentiel)