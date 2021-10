Plusieurs morts dans des frappes aériennes au Tigré

«De nombreuses victimes viennent à (l'hôpital) Ayder. Le nombre de morts est de trois», a déclaré Hayelom Kebede, directeur de la recherche de cet établissement de santé, le principal de la ville de Mekele, au nord de l'Éthiopie.

Les forces armées éthiopiennes ont mené lundi, des frappes aériennes sur Mekele, marquant le premier bombardement connu de la capitale du Tigré, depuis le début de la guerre il y a presque un an, ont indiqué des sources humanitaires et diplomatiques.

#MEKELE



Ethiopian forces have hit the Tigrayan capital of Mekele with air strikes, humanitarian officials and diplomats told @AFP, in a new phase of the nearly year-long war in the country's north.



Pleas for the warring sides to stop the fighting have failed. pic.twitter.com/AdlYKW74qp