Coincé par une inondation, il bosse 32h de suite

Quand son père l'a déposé devant son travail mercredi dernier, Satchel Smith s'attendait à passer une soirée ordinaire à la réception de l'hôtel Homewood Suites à Beaumont (Texas). Le jeune homme de 21 ans devait prendre son poste à 15h et s'occuper de la clientèle jusqu'à 23h. Les caprices de la météo ont quelque peu chamboulé son programme.

Une tempête tropicale s'est déchaînée sur la ville, apportant son lot de dégâts et d'inondations, rapporte CNN. Rapidement, l'hôtel où travaillait Satchel a été cerné par les eaux. Les 90 clients qui se trouvaient dans l'établissement ne pouvaient plus sortir et les collègues du jeune homme étaient dans l'impossibilité de rejoindre leur lieu de travail. Le réceptionniste était donc le seul employé présent dans l'hôtel à ce moment-là. Il n'a pas lâché son poste et s'est occupé des voyageurs. Pendant 32 heures.

Le parking endommagé

Sur Facebook, une cliente a rendu hommage à Satchel pour son calme et son professionnalisme. «Il s'est occupé du téléphone, a répondu à toutes nos questions, s'est assuré que nous ayons du thé ou du café chauds et nous a aidés à nous servir un petit déjeuner chaud. Il a géré la situation avec classe, gentillesse et un magnifique sourire», s'est émerveillée Angela Chandler, sur le réseau social.

S'il a fait bonne figure, Satchel n'en menait en réalité pas large. «C'était assez chaud», raconte le jeune homme, qui a endossé les rôles de chef cuisiner, ouvrier de maintenance ou encore responsable du service en chambre en plus de sa mission habituelle. «Je n'avais jamais travaillé en cuisine. Je ne suis pas très bon cuistot», s'amuse l'Américain, qui a bénéficié de l'aide de quelques clients compréhensifs.

Tout au long de ces 32 heures de galère, Satchel et ses clients ont tissé des liens, «un peu comme une grande famille», résume-t-il. L'autre réceptionniste a fini par arriver au travail le vendredi matin. Le jeune homme est resté quelques heures supplémentaires pour l'aider, a fait une courte sieste et s'est remis au boulot. Finalement, l'hôtel a évité le pire: seul le parking a été endommagé.

(L'essentiel/joc)