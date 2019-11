«Ici, il y a des gens désespérés. La situation est vraiment dramatique.» Actuellement au Kosovo pour le travail, un Tessinois de 30 ans vit des moments d'intense émotion. À Pejë, une ville de l'ouest du pays, de nombreuses victimes du séisme qui a secoué l'Albanie mardi viennent chercher un refuge. Ces gens ont tout perdu dans la catastrophe. «La population kosovare fait tout pour accueillir ces personnes», explique le jeune homme à Tio/20 minuti.

Au Kosovo, la solidarité s'organise. Des collectes de vêtements, de couvertures et de produits comestibles ont été organisées. «Tout ce qui peut servir aux victimes du tremblement de terre. Je peux dire que les Kosovares sont vraiment inquiets et peinés pour l'Albanie», témoigne le trentenaire. Il ajoute que plusieurs bus sont en train de quitter le Kosovo pour aller recueillir les sinistrés qui n'ont plus de logement. L'homme doit rester encore quelques jours au Kosovo, dont il souligne la grande débrouillardise.

«Personne n'est indifférent. L'État et les particuliers se retroussent les manches pour s'assurer que ces pauvres gens aient un logement et de la nourriture pour les semaines à venir. C'est une vraie urgence», explique-t-il. Parmi les déplacés, le lecteur a vu des femmes, des personnes âgées et de jeunes enfants. Tous sont marqués par le drame qu'ils viennent de vivre. «C'est terrible. Mais quelque chose de beau se dégage de tout ce drame (...) Ici, il y a du mouvement du matin au soir, chacun veut faire sa part», conclut-il.

(L'essentiel/joc)