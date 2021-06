Des graines «en cas d’événement apocalyptique»

Des «mauvaises herbes» protégées comme un trésor… Sous une montagne sud-coréenne, un tunnel capable de résister à une explosion nucléaire abrite les graines de près de 5 000 plantes sauvages, une assurance en cas de guerre ou de catastrophe naturelle.

L’extinction des espèces, notamment végétales, se déroule à un rythme effrayant, sous l’effet de la croissance démographique, de la pollution, du réchauffement climatique, de la déforestation… Alors, le Baekdudaegan National Arboretum Seed Vault Centre, à 200 km au sud-est de Séoul, s’est fixé pour mission de protéger les plantes sauvages avant qu’elles ne disparaissent. Il renferme aujourd’hui près de 100 000 graines de 4751 espèces afin qu’elles ne soient pas rayées de la surface du globe «en cas d’événement apocalyptique», explique son directeur Lee Sang-yong.

Deux chambres fortes

Cette «chambre forte» est une des deux seules du genre, avec l’«Arche de Noé végétale» enfouie dans une montagne près de Longyearbyen, chef-lieu de l’archipel norvégien du Svalbard (Spitzberg). Contrairement aux centaines de banques de graines qui existent dans le monde, où les semences peuvent être utilisées dans différents cadres, les espèces déposées dans les «chambres fortes» ne sont pas censées en ressortir, sauf en dernier recours.

Celle de Corée du Sud a été conçue comme une installation sécurisée en lien avec le NIS, les services de renseignements sud-coréens. Érigé dans une zone reculée, le bâtiment en forme de graine est entouré de barbelés, surveillé par des dizaines de caméras et des patrouilles de police. Et des restrictions sont imposées quant à ce qui peut, à l’intérieur, être photographié. Une fois en son sein, il faut prendre un ascenseur qui descend à une profondeur d’environ huit étages, jusqu’à un tunnel de béton qui donne sur deux portes en acier robuste, lesquelles ouvrent sur des entrepôts où la température est maintenue à -20 °C et l’humidité à 40%.

Ouvert aux autres pays

Les échantillons sont pour la plupart des plantes que l’on trouve sur la péninsule. Mais avec une capacité de deux millions de graines, le lieu propose ses services à d’autres pays. Le Sud a beau avoir été envahi par le Nord en 1950, et continuer de vivre sous la menace des programmes nucléaires de Pyongyang, plusieurs nations comme le Kazakhstan ou le Tadjikistan ont choisi d’entreposer là leurs leurs graines. Les dépositaires demeurent légalement les propriétaires des échantillons.

Mais, rappelle Lee Sang-yong, «la chambre forte est destinée à empêcher l’extinction des plantes, alors le scénario idéal serait que les graines n’aient jamais à en être retirées». À l’en croire, l’installation a été bâtie dans le lieu «le plus sûr» du pays, capable de résister à un séisme de magnitude 6,9 et même à une attaque nucléaire.

La plus grande «chambre forte» au monde, sans doute la plus connue, est l’«Arche de Noé végétale» enfouie au Spitzberg, à 1 300 kilomètres du Pôle Nord. Inaugurée en 2008 grâce à un financement norvégien, elle renferme plus d’un million d’échantillons provenant de toute la planète et se concentre sur les semences, avec l’ambition de préserver les plantes susceptibles de nourrir une planète toujours plus peuplée et plus chaude.

(L'essentiel/afp)