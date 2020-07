Un sénateur sans masque sermonné par American Airlines

American Airlines a contacté le sénateur républicain du Texas Ted Cruz, un proche de Donald Trump, pour lui rappeler les règles après qu’il a été photographié sans masque à bord d’un de ses avions.

«Comme nous le faisons dans ce genre de cas, nous avons examiné les détails de cette affaire, et bien que notre politique ne s’applique pas lorsqu’un passager mange ou boit, nous avons contacté le sénateur Cruz pour affirmer l’importance de cette politique dans le cadre de notre engagement à protéger la santé et la sécurité des voyageurs», a indiqué le service de presse d’American Airlines. Une photo postée sur Twitter par un passager montre le sénateur, gobelet de café et téléphone dans les mains, mais le masque n’y est pas visible.

«Pour aider à promouvoir la sécurité, le sénateur Cruz porte un masque lors de ses déplacements et pratique la distance sociale lorsque cela est possible», a assuré à l’AFP une porte-parole du sénateur. Selon elle, «conformément à la politique des compagnies aériennes, il retire temporairement le masque lorsqu’il mange ou boit». «Hier, pendant son vol, il a enlevé son masque pour boire et l’a remis après. Nous devons tous pratiquer des mesures de bon sens pour ralentir la propagation du virus», a-t-elle ajouté.

«Pour le bien-être de nos clients et des membres de notre équipe, nous exigeons que les masques soient portés à bord, et nous attendons de nos clients qu’ils respectent nos politiques lorsqu’ils choisissent de voyager avec nous», a insisté de son côté American Airlines. Interrogée, la compagnie s’est refusée à dire sur quel vol Ted Cruz voyageait dimanche et s'il portait effectivement bien un masque avant et après voir bu son café.

Une affaire politique

Aux États-Unis, le port du masque est devenu une affaire politique. Pour la première fois depuis le début de la crise sanitaire, le président Donald Trump a consenti samedi à en porter un en public lors d’une visite d’un hôpital.

De nombreux scientifiques ont appelé les responsables politiques américains à faire preuve d’exemplarité alors que la pandémie regagne du terrain dans le sud et l’ouest du pays.

Au Texas, le gouverneur républicain Greg Abbott a lui-même rendu obligatoire le port du masque dans les lieux publics, mesure contre laquelle il avait longtemps résisté.

(L'essentiel/afp)