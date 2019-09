Une forte odeur entraîne des vomissements

Les locaux de France 3 Rouen ont été évacués vendredi vers 11h15 en raison d'une forte odeur, entraînant des vomissements, liée à l'incendie de l'usine chimique Lubrizol éteint dans la nuit, a annoncé France 3 Caen.

Des salariés ont en effet été «victimes de nausées et de vomissements», a expliqué le journaliste Laurent Marvyle, à l'antenne de France 3 Caen. France 3 Rouen emploie 118 personnes selon la direction. Des équipes de France 3 Rouen demeurent en reportage, selon la même source.

Demande de transparence

Déclenché jeudi vers 2h40, l'incendie de cette usine classée Seveso seuil haut est éteint, a annoncé vendredi matin la préfecture. Mais il reste des points chauds et une fumée blanche émane encore du site où ont brûlé des carburants et des additifs de lubrifiants. Les partis EELV, LFI et le PCF ont réclamé vendredi la transparence sur l'accident industriel de l'usine chimique Lubrizol à Rouen, critiquant le manque d'informations de la population par les autorités sur les possibles conséquences sanitaires.

L'incendie est désormais éteint et il n'a pas fait de victime, mais les inquiétudes demeurent sur ses conséquences sanitaires et écologiques, et la dangerosité du site. Les établissements scolaires restent fermés dans douze communes de l'agglomération de 500 000 habitants jusqu'à lundi matin.

Il est notamment recommandé aux personnes fragiles de rester à l'abri jusqu'à vendredi soir dans ces villes et il est demandé aux agriculteurs de veiller à ce que leurs animaux «ne consomment pas d'aliments souillés».

(L'essentiel/afp)