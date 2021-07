À 18 ans, il ira dans l'espace avec Jeff Bezos

À 18 ans, certains passent leur permis de conduire. Olivier Daemen, lui, ira dans l'espace. Fraîchement diplômé du lycée en 2020 et titulaire d'une licence de pilote privé, il est le premier passager payant de Blue Origin, mais n'est pas le vainqueur des enchères pour un siège à bord, remportées pour 28 millions de dollars. Ce passager a demandé à rester anonyme, et s'envolera lors d'une mission future, a affirmé l'entreprise.

Welcome to the crew, Oliver! We’re grateful to have you as our first customer to mark the beginning of commercial operations. #NSFirstHumanFlight https://t.co/gwZ6qBOFpi pic.twitter.com/SuOwxe2353