Les dix articles Monde qui ont marqué votre année

1. «Il est passé du pire au plus beau jour de sa vie» (22 février)

La vidéo de détresse de Quaden, un enfant de 9 ans atteint de nanisme, prétendument harcelé à l'école, a fait le tour du web en début d'année. L'impact de la vidéo a été tel que des sportifs ont apporté leur soutien à Quaden. Le jeune garçon a été invité aux plus grands évènements sportifs en Australie et fait des photos avec des joueurs de rugby. Le joueur de NBA Enes Kanter a également invité Quaden à assister à un match de Boston. «Il est passé du pire au plus beau jour de sa vie», avait raconté sa mère Yarraka Bayles.

2. Il gagne deux fois au loto dans la même journée (1er mai)

Joe B from Colorado won the Powerball jackpot not once, but twice in one day. Each for $1 million. https://t.co/XtzdfDsAAV pic.twitter.com/Uf9CDjpwwz — Joel Franco (@OfficialJoelF) April 29, 2020

Cet Américain du Colorado a joué inlassablement les mêmes numéros à la loterie pendant 30 ans. Sa persévérance a fini par payer le 25 mars dernier. Le gagnant a acheté deux billets de Powerball dans deux kiosques différents de la même avenue de la ville Pueblo. Un le matin, un le soir. Avec ces deux tickets de loterie, Joe B. a gagné deux fois un million de dollars. Comme quoi, il ne faut jamais perdre espoir!

3. Elle attire un élève dans un plan à 3 avec une collègue (18 janvier)

Married Tulsa HS Volleyball Coach, Joyce Churchwell, Arrested After Alleged Threesome With Student & Another Woman (Video) https://t.co/F15MANTRN1 pic.twitter.com/83H9LWXYn8 — PaperChaserDotCom (@PaperChaserBlog) January 16, 2020

Joyce Churchwell, 40 ans, coach de volleyball du lycée est accusée d'avoir entraîné un élève dans un plan sexuel à trois avec une ex-collègue en Oklahoma. L'agression du jeune de 18 ans serait survenue à la mi-2019. Dans cet État, l'âge de consentement est fixé 16 ans. Mais si la victime a entre 16 et 20 ans, qu'elle est scolarisée et qu'elle a des rapports sexuels avec un employé du corps enseignant, la loi considère cela comme un viol.

4. Il faisait ses courses sans rien débourser (18 janvier)

Pendant de longues semaines, un client et un vigile d'un supermarché de Fenouillet, en Haute-Garonne, ont dérobé des caddies remplis de marchandises en tout genre. Sous le regard de son complice, l'homme passait son chariot bien rempli par la «sortie sans achats», censée être surveillée par le vigile. C'est grâce aux caméras de surveillance que le supermarché s'est rendu compte du stratagème des deux hommes. Ils ont été pris en flagrant délit par la police. Les forces de l'ordre ont retrouvé pas moins de 20 000 euros de marchandises aux domiciles des suspects.

4. Kobe Bryant ne devait jamais voler avec sa femme (28 janvier)

La mort de la star de NBA Kobe Bryant dans un crash d'hélicoptère le 26 janvier a marqué le monde du sport et bien plus... Deux jours plus tard, on apprenait que le basketteur et sa femme avaient un accord: ils ne devaient pas voler en même temps en hélicoptère. Kobe Bryant laisse derrière lui sa femme, Vanessa, et ses filles Natalia, Bianka et Capri. Sa fille âgée de 13 ans, Gianna, ainsi que sept autres personnes, ont également perdu la vie dans le crash de l'hélicoptère.

(mm/L'essentiel)