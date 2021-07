Un alpiniste sur tue dans l'ascension du K2

Rick Allen, alpiniste renommé de 68 ans a été emporté par une avalanche pendant qu'il tentait d'ouvrir une nouvelle route sur la face sud-est du K2 avec deux autres grimpeurs qui, quant à eux, en sont sortis indemnes. «Après consultation de sa famille et de ses amis, la légende sera enterrée ce matin (lundi) au pied de l'imposant K2», a annoncé sur Facebook Karakorum Expeditions, l'agence de voyages pakistanaise chargée de la logistique de l'expédition.

Une ONG pour laquelle M. Allen cherchait à récolter des fonds a confirmé sa mort. «Rick est mort en faisant ce qu'il aimait le plus et a vécu sa vie avec le courage de ses convictions», a twitté Partners Relief & Development. En 2018, M. Allen avait un temps été considéré comme mort après s'être perdu à la descente sur le Broad Peak (8.047 m), situé à proximité du K2 dans le nord du Pakistan. Son sac avait finalement été repéré et il avait pu être secouru.

Cinquième décès

Son décès survient moins d'une semaine après celui du Sud-coréen Kim Hong-bin, tombé dans une crevasse sur le Broad Peak quelques heures après être devenu le premier alpiniste invalide à avoir escaladé les 14 montagnes de plus de 8 000 m de la planète.

Au moins six alpinistes étaient déjà morts cet hiver sur les montagnes pakistanaises, dont cinq sur le K2, où les conditions pendant cette saison sont souvent terribles, avec des vents pouvant atteindre 200 km/heure et une température tombant parfois à -60 degrés Celsius. En janvier, dix alpinistes népalais avaient fait sensation en réussissant la première ascension hivernale du K2.

(L'essentiel/AFP)