La police tire à balles réelles et fait plusieurs blessés

Pays-Bas : chaos à Rotterdam après une manifestation contre le confinement partiel pic.twitter.com/nb3KIH6Jgb — François Beaudonnet (@beaudonnet) November 20, 2021

Les incidents ont éclaté lors d'une manifestation contre les restrictions sanitaires actuelles et le projet du gouvernement d'interdire l'accès des personnes non vaccinées à certains lieux. Plusieurs dizaines de personnes ont été arrêtées et au moins sept blessées, dont des policiers, lors d'un déchaînement de violence nocturne dans l'une des principales rues commerçantes de Rotterdam.

Les Pays-Bas ont été les premiers en Europe occidentale à réintroduire la semaine dernière un confinement partiel avec une série de restrictions durant trois semaines, touchant le secteur de la restauration, des commerces ou du sport, pour faire face à une flambée de cas de Covid-19.

«Des coups de semonce ont été tirés à plusieurs reprises. À un moment donné, la situation est devenue si dangereuse que les agents se sont sentis obligés de tirer sur des cibles», a indiqué la police. La manifestation «a donné lieu à des émeutes. Des incendies ont été allumés à plusieurs endroits. Des feux d'artifice ont été déclenchés», a précisé la police dans un communiqué.

Pays-Bas: une manifestation à Rotterdam contre les mesures sanitaires tourne à l'émeute, des tirs de police font plusieurs blessés pic.twitter.com/ZDa2WHiufK — BFMTV (@BFMTV) November 19, 2021

Comme une grande partie du reste de l'Europe, les Pays-Bas ont observé une flambée des cas de Covid ces derniers jours, avec plus de 21.000 nouvelles infections signalées vendredi. Les dernières restrictions, annoncées le 12 novembre, avaient déclenché des affrontements entre manifestants et policiers devant le ministère de la Justice à La Haye.

En janvier, les Pays-Bas ont connu leurs pires émeutes en quatre décennies après l'entrée en vigueur d'un couvre-feu. Samedi, plusieurs milliers de personnes sont attendues à des manifestations prévues à Amsterdam et Breda, selon les médias locaux, alors que le gouvernement néerlandais envisage de restreindre l'accès aux lieux de restauration et de loisirs aux seules personnes vaccinées ou guéries du Covid.

Des mesures similaires ont déjà été prises dans l'Allemagne voisine, tandis que l'Autriche s'apprête à reconfiner lundi totalement sa population.

???????? PAYS-BAS : Émeutes en cours à #Rotterdam en marge d'une manifestation contre les restrictions sanitaires. Des voitures de police sont incendiées. pic.twitter.com/0lD3C424q7 — Infos Françaises (@InfosFrancaises) November 19, 2021

(L'essentiel/AFP)