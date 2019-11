La phrase d'Alexia qui a fait basculer Jonathann Daval

Jonathann Daval, qui a avoué avoir tué sa femme Alexia en octobre 2017 dans leur maison de Gray (est), sera jugé en 2020. Aucun trouble psychique ou neuropsychique n'a été détecté chez le trentenaire, ce qui signifie que son discernement et le contrôle de ses actes n'étaient pas altérés lors de son passage à l'acte. La responsabilité pénale du Français sera donc pleinement engagée lors de son procès. Cet été, Jonathann Daval a été soumis à une deuxième expertise psychiatrique, que Le Point a pu consulter.

On apprend dans ce rapport que le trentenaire a une personnalité «de type obsessionnel» ainsi qu'une «pathologie de personnalité». Le spécialiste qui a rencontré le meurtrier présumé d'Alexia ajoute par ailleurs que celui-ci souffre de troubles obsessionnels compulsifs «sévères». Ces TOC seraient apparus lors de l'adolescence de Jonathann Daval, et se seraient peu à peu transformés en «amour de l'ordre, de la propreté, du rangement et une persistance de rites de vérification».

«Elle m'a frappé avec les pieds et les mains»

Le Dr Canterino explique que cette personnalité obsessionnelle peut induire un refoulement de l'agressivité. Il estime que c'est visiblement un «retour du refoulé» qui a provoqué le passage à l'acte de Jonathann Daval. Lors de son entretien avec ce psychiatre, le trentenaire a effectivement expliqué avoir craqué lors d'une dispute avec Alexia, dans la nuit du 27 au 28 octobre 2017. «Elle m'a dit: «T'es pas un homme!» Elle m'a frappé avec les pieds et les mains, elle m'a poussé, alors je l'ai bloquée, je l'ai étranglée et je l'ai frappée. Ce que je voulais, c'est qu'elle se taise», a-t-il expliqué.

Le spécialiste évoque une vie de couple difficile, minée par un désir d'enfant qui ne se concrétisait pas. «Elle est devenue violente, en paroles et en actes, et m'humiliait en me disant que j'étais bon à rien, que je n'étais pas un mec», a confié Jonathann Daval au Dr Canterino. Le suspect a ajouté n'avoir jamais été violent par le passé: «Ce soir-là, c'est la première fois que je frappais quelqu'un (...) Je me demande comment on peut en arriver à une telle chose», a-t-il expliqué.

«On le trouve beaucoup plus serein depuis qu'il a tout dit»

Ce rapport psychiatrique, transmis au juge d'instruction, est la dernière pièce importante du dossier Alexia Daval. En juillet 2018, un premier rapport avait conclu à une dangerosité de Jonathann Daval sur le plan criminologique. Les avocats de la défense avaient toutefois attaqué ce document, arguant que l'expert n'avait pas rencontré le suspect en personne. Le juge d'instruction a donc mandaté un nouveau spécialiste, qui s'est entretenu cet été avec le meurtrier présumé d'Alexia.

Pour le meurtre de sa femme âgée de 27 ans, Jonathann Daval risque une peine de prison à perpétuité. Selon l'avocat du trentenaire, incarcéré depuis janvier 2018, son état de santé s'est amélioré: «On le trouve beaucoup plus serein depuis qu'il a tout dit. Il attend impatiemment son procès», a déclaré Me Randall Schwerdorffer à France 3.

(L'essentiel/joc)