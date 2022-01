Biden nommera une femme noire à la Cour suprême

Il y aura une femme noire à la Cour suprême des États-Unis, a annoncé jeudi Joe Biden. Le président démocrate, qui avait fait cette promesse pendant sa campagne, a précisé, lors d'une allocution à la Maison-Blanche, ne pas avoir arrêté son choix.

Mais, il a annoncé avoir deux certitudes: «La personne que je nommerai aura des qualifications, une personnalité, une expérience et une intégrité extraordinaire. Et cette personne sera la première femme noire nommée à la Cour suprême».

The person I nominate to replace Justice Breyer will be someone with extraordinary qualifications. Character, experience, and integrity.



And they will be the first Black woman nominated to the United States Supreme Court.