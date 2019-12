Désastre au mariage, leur union ne dure qu'un jour

Leur mariage a été si court qu'ils n'ont même pas eu besoin de divorcer. Une simple annulation a suffi. Le Daily Mail raconte l'histoire rocambolesque de Steffan Wilson, 25 ans, et d'Erin Mason-George, 26 ans. Ces deux Britanniques se sont unis en juillet dernier à Lampeter (Pays de Galles), mais ne se sont quasiment jamais revus depuis. Et pour cause: leur fête de mariage a tourné au véritable désastre à cause du témoin et frère du marié.

Ivre mort alors que la bastringue touchait à sa fin, Steffan peinait à monter les escaliers pour aller se coucher. Erin et des membres de sa famille ont alors voulu lui porter assistance. C'est là qu'est entré en scène Tomos Wilson, témoin et frère du marié. L'homme de 29 ans s'est mis à hurler des insanités à l'attention des proches d'Erin, avant de crier que son frangin n'aurait jamais dû épouser la jeune femme et qu'il n'était «plus un Wilson».

A bride who was punched and dragged down stairs by the best man at her own wedding has taken immediate action after the attack.https://t.co/AVag52ZTya— news.com.au (@newscomauHQ) December 12, 2019

La situation est totalement partie en vrille lorsque Tomos a essayé de donner des coups de poings à la mariée. N'y parvenant pas, le jeune homme a attrapé sa robe et l'a tirée, faisant chuter sa belle-sœur dans les escaliers. Le témoin a par ailleurs agressé la mère et l'une des sœurs de la mariée, avant d'attraper une autre de ses sœurs par la nuque. Le pompon de la soirée fut le moment où le marié a préféré rentrer avec sa famille plutôt que de rester auprès de sa femme, choquée et bouleversée.

«Le mariage était fini après un jour, ça doit être une sorte de record», ironise un ami de la famille. «Le marié avait un choix à faire: sa femme, ou son frère et son père. Quand il est rentré avec eux, c'était fini, mariage terminé», résume cette source. Et en effet, Erin a annulé son union avec Steffan, et les deux ex-tourtereaux ne se sont quasiment plus revus.

Le marié finit en taule pour une autre affaire

Ancien gardien de prison, Tomos a été condamné cette semaine à payer 250 livres sterling de compensation à l'ex-mariée et l'une de ses sœurs, ainsi que 100 livres à une autre sœur d'Erin, la mère de celle-ci est un manager de l'hôtel où se déroulait la fête. Soutenu par l'autre témoin du marié, l'homme affirme avoir agi de la sorte après avoir vu son ex-belle-sœur gifler et insulter son frère.

L'histoire ne s'arrête pas là. Selon le Daily Mail, Steffan Wilson, le marié, vient d'être mis en examen pour tentative de meurtre dans une affaire n'ayant aucun lien avec son mariage foireux. Le soldat est accusé d'avoir tabassé un chauffeur de taxi lors d'une soirée en boîte le 1er décembre. Il a été incarcéré et passera les fêtes derrière les barreaux en attendant son procès.

(L'essentiel/joc)