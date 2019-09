«Ceci est la Terre, pas la planète Mars»

Ini sore bukan malam. Ini bumi bukan planet mars. Ini jambi bukan di luar angkasa. Ini kami yang bernafas dengan paru-paru, bukannya dengan insang. Kami ini manusia butuh udara yang bersih, bukan penuh asap.Lokasi : Kumpeh, Muaro Jambi #KabutAsap #KebakaranHutanMakinMenggila pic.twitter.com/ZwGMVhItwi— Zuni Shofi Yatun Nisa (@zunishofiyn) September 21, 2019

Les forêts tropicales défrichées d'Indonésie sont ravagées depuis plusieurs semaines par des incendie. Et le week-end dernier, un nuage de fumée toxique a recouvert une vaste région du sud-est asiatique. Une atmosphère très particulière régnait sur la province de Jambi: le ciel a viré au rouge. Plusieurs habitants ont immortalisé cette étrangeté et partagé les images sur les réseaux sociaux. Une internaute a dit souffrir des yeux et de la gorge.

«C'est l'après-midi, pas la nuit. C'est la Terre, pas la planète Mars. Nous ne sommes pas dans l'espace. Nous respirons avec des poumons, pas avec des branchies. Nous, les humains, avons besoin d'air pur, pas de fumée», a témoigné un twitto, vidéo à l'appui.

Écoles et aéroport fermés

Selon un météorologue interrogé par la BBC, ce phénomène s'appelle la diffusion de Rayleigh. «Dans le brouillard de fumée,(...) il y a des petites particules d'environ 0,05 micromètre ou moins (...) qui sont un peu plus abondantes pendant une période de brume sèche. Cela suffit pour donner une plus forte diffusion de la lumière rouge (...) C'est pourquoi l'on voit plus le rouge que l'habituel bleu», explique Koh Tieh Yong, professeur à l'Université des sciences sociales de Singapour.

D'après l'expert, le fait que les images aient été réalisées aux environs de midi peut expliquer le fait que le ciel ait cette teinte si spectaculaire. «Si le soleil est au zénith et que vous levez les yeux dans sa direction, alors le ciel paraîtra particulièrement rouge», indique le scientifique, qui précise que ce phénomène ne modifie pas la température de l'air.

Aéroports fermés

Cet épais nuage toxique a également atteint les pays voisins, notamment la Malaisie, où près de 2 500 écoles ont été fermées. En Indonésie, plusieurs centaines d'établissement scolaires n'ont pas ouvert leurs portes dans la province de Riau sur Sumatra et 1 300 au centre de Bornéo. Plusieurs aéroports ont, eux aussi, été fermés par manque de visibilité sur l'île de Bornéo.

Les incendies de cette année comptent parmi les pires de l'histoire indonésienne. Selon l'agence nationale chargée des secours en cas de catastrophe, quelque 328 724 hectares de terres ont déjà été brûlés au cours des huit premiers mois de 2019. Pourtant interdits, ces incendies sont allumés chaque fin d'été en Indonésie par des propriétaires de terres et des agriculteurs pour «nettoyer» des terrains déboisés ou des tourbières asséchées.

