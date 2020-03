«Aucun cas» mais un hôpital construit à la hâte

Que se passe-t-il réellement en Corée du Nord? Depuis le début de la crise du coronavirus, Pyongyang continue de marteler qu'aucun cas n'a été détecté dans le pays, alors qu'il est pris en sandwich entre la Chine et la Corée du Sud, deux nations durement frappées par la maladie. Les experts internationaux soupçonnent Kim Jong-un de cacher la vérité sur ce qui se passe réellement dans son pays. Or, le régime manque cruellement de matériel médical et son système de santé est obsolète. Une flambée du coronavirus en Corée du Nord pourrait donc se révéler dramatique.

Les craintes des experts internationaux se sont encore renforcées depuis l'annonce, mercredi, de la construction rapide d'un «hôpital général moderne» à Pyongyang. Kim Jong-un a fait cette déclaration lors d'une cérémonie marquant le début des travaux, mardi, dans la capitale nord-coréenne, rapporte ABC News.

Dans son discours, le dirigeant a reconnu que son pays manquait d'infrastructures et d'équipements médicaux et a exigé de rapides améliorations. Il a expliqué avoir pris cette décision lors d'une importante réunion avec son parti, en décembre. «Franchement dit, notre parti a fait le triste constat que nous manquons d'installations médicales et de soins de santé modernes, même dans notre capitale», a-t-il concédé. Selon KCNA, l'organe de presse officiel de Corée du Nord, la construction doit être achevée avant le 75e anniversaire de la fondation du Parti du Travail, soit en octobre.

Pyongyang General Hospital is being built in front of the Monument to the Party Founding. It's "the best place on the picturesque bank of the Taedong River," said KCNA. You can already see evidence of earth moving on @planetlabs images. pic.twitter.com/zkNlj0VuB0— Martyn Williams (@martyn_williams) March 18, 2020

Kim Jong-un semble utiliser la construction de l'hôpital pour redorer son image de leader soucieux des moyens de subsistance de la population. Il faut dire que son pays est aux prises avec des sanctions internationales et que les relations diplomatiques avec les États-Unis sur le nucléaire sont au point mort, rappelle Ahn Kyung-su, directeur du Centre de recherche privé de la santé et du bien-être de la Corée du Nord, basé à Séoul. Certains observateurs pensent que le gouvernement a peut-être précipité la construction de cet hôpital depuis l'apparition des premiers cas de coronavirus en Chine, en décembre 2019.

▪ GROUND-BREAKING CEREMONYNorth Korea leader Kim attends ground-breaking ceremony for Pyongyang hospital amid coronavirus fears. pic.twitter.com/nHox9Fa8nf— Fukushima Exposed ???????? (@fukushimaexpos2) March 19, 2020

La Corée du Nord a pris des mesures drastiques pour lutter contre le virus. Elle a refoulé les touristes étrangers, retardé la rentrée scolaire et mis en quarantaine des centaines d'étrangers et des milliers de locaux. La semaine dernière, KCNA a montré les autorités en train d'inspecter et de désinfecter les véhicules, les navires et les marchandises, dans les zones frontalières et les ports. L'agence a par ailleurs déclaré que certaines importations restaient scellées pendant dix jours avant d'être remises à leurs destinataires.

Apparently a case of "Well, if he doesn't have to wear a mask, I don't either" in Pyongyang yesterday. It all started so well, but mask discipline quickly fell apart when number one wasn't wearing one. This was the groundbreaking for a new hospital. pic.twitter.com/g0VcCy2sd9— Martyn Williams (@martyn_williams) March 18, 2020

Les groupes qui surveillent la Corée du Nord depuis la Corée du Sud affirment que le pays a déploré des cas d'infection ainsi que des décès. Selon ces observateurs, le gouvernement de Kim Jong-un considère que la divulgation publique de ces cas serait préjudiciable à sa mainmise sur le pouvoir. Le Général Robert Abrama, chef des 28 500 soldats américains présents en Corée du Sud, a déclaré la semaine dernière qu'il était certain que le Nord n'avait pas été épargné par le virus.

