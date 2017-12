Le pape appelle à «la paix pour Jérusalem»

Le pape François a appelé lundi à «la paix pour Jérusalem et pour toute la Terre Sainte», lors de son traditionnel message de Noël où le Souverain pontife a passé en revue de nombreux conflits dans le monde.

Depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre, avant la bénédiction «Urbi et orbi» («à la ville et au monde»), il a espéré «qu'une reprise du dialogue l'emporte» pour «parvenir à une solution négociée qui permette la coexistence pacifique de deux Etats» israélien et palestinien.

«Respect du statu quo»

Il a aussi loué les efforts de la communauté internationale visant à aider «cette terre meurtrie» à trouver «la concorde, la justice et la sécurité qu’elle attend depuis longtemps».

Après la décision du président américain Donald Trump de reconnaître Jérusalem la Ville sainte comme capitale d'Israël, le pape avait déjà appelé récemment au «respect du statu quo»pour cette ville, en conformité avec les résolutions des Nations unies.



(L'essentiel/AFP)