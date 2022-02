La une poignante et percutante d'un journal russe

Дмитрий Муратов, главред «Новой газеты», лауреат Нобелевской премии мира:



— Этот номер «Новой газеты» мы выпустим на двух языках — украинском и русском. Потому что мы не признаем Украину врагом, а украинский язык — языком врага. И никогда не признаем ➡️ https://t.co/hGwi3eTpcS pic.twitter.com/MnnMc1xG1h — Новая Газета (@novaya_gazeta) February 25, 2022

L'un des rares journaux d'opposition russes a clairement affiché ses opinions quant à l'offensive en Ukraine, vendredi. Comme le rapporte le Huffington Post, le quotidien «Novaïa Gazeta» a publié en Une trois mots aussi sobres que percutants: «LA RUSSIE. BOMBARDE. L'UKRAINE».

Le rédacteur en chef Dmitri Mouratov, lauréat du Nobel de la Paix en 2021, a fait le choix de publier ce numéro dans les deux langues du conflit: «Parce que nous refusons de considérer l’Ukraine comme un ennemi et la langue ukrainienne comme la langue d’un ennemi», explique-t-il. On y aperçoit deux colonnes, l'une en russe et l'autre en ukrainien. Le rédacteur en chef a expliqué les raisons de son choix dans une vidéo Youtube, intitulée «Novaïa Gazeta est contre la guerre».

«Seul un mouvement antiguerre des Russes peut sauver la vie sur cette planète», glisse le reporter. «Le chef des armées joue, comme avec la clé d’une voiture de luxe, avec le ‘bouton nucléaire’; alors quoi, la prochaine étape, c’est une frappe nucléaire?», s'interroge-t-il.

Les initiatives comme celles de Mouratov restent très marginales. La grande majorité des médias russes s’en tient au vocabulaire du Kremlin pour relayer les informations et évoque plutôt l’entrée des troupes «dans le Donbass» plutôt qu’en Ukraine.

