Une cyberattaque vise le ministère de la Défense

Plusieurs sites internet militaires officiels ukrainiens, et deux banques publiques ont été visés par une cyberattaque, ont annoncé mardi soir les autorités ukrainiennes, en pleine crise russo-ukrainienne.

Le Centre gouvernemental pour les communications stratégiques et la sécurité de l'information a pointé du doigt «l'agresseur», une expression généralement utilisée pour désigner la Russie - dans un communiqué publié sur Facebook. L'attaque a visé les sites du ministère de la Défense et des forces armées du pays, qui étaient inaccessibles, ainsi que les banques Privatbank et Ochtchabank, dont les services en ligne ont été perturbés.

Ce nouvel incident intervient au moment où d'intenses échanges diplomatiques et la menace de sanctions ont mené la Russie, soupçonnée de préparer une invasion de l'Ukraine, à annoncer mardi le retrait de certaines de ses unités militaires massées aux frontières de ce pays, officiellement pour manœuvres.

Un précédent en janvier

Les Occidentaux ont accueilli cette annonce comme un signe positif mais ont souligné attendre qu'elle soit suivie d'effet. Une attaque informatique d'ampleur visant les infrastructures stratégiques ukrainiennes afin de désorganiser les autorités est un des scénarios évoqués comme pouvant être le signe avant-coureur d'une offensive militaire classique.

En janvier, l'Ukraine a déjà été visée par une cyberattaque d'ampleur contre nombre de sites gouvernementaux. Les autorités ont alors affirmé avoir des preuves de l'implication de la Russie.

(L'essentiel/AFP)