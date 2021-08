Le plus petit bébé du monde a quitté l'hôpital

212 grammes, c'est environ le poids d'une pomme. C'est aussi ce que pesait la petite Yu Xuan un an en arrière, quand elle est née à Singapour, avec quatre mois d'avance. Considérée comme le plus petit bébé du monde, les médecins ne lui donnaient qu'une chance limitée de survie, comme l'expliquent nos confrères américains de CNN.

Après treize mois de traitements et un suivi rigoureux, la petite pèse désormais 6,3 kg et a pu rentrer avec ses parents pour la première fois. «Contre toute attente, avec des complications de santé présentes à la naissance, elle a inspiré les gens autour d'elle par sa persévérance et sa croissance, ce qui fait d'elle un extraordinaire bébé "Covid-19", une lueur d'espoir dans la tourmente» a déclaré l'hôpital dans un communiqué.

