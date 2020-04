Confiné en Italie, un étudiant messin s'impatiente

Arrivé à Bari (sud-est de l'Italie) le 1er mars dernier à l’université «Politecnico di Bari», dans le cadre d'un programme Erasmus de cinq mois, Joseph Birardi a rapidement déchanté. Étudiant en 4e année à l'École nationale d'ingénieurs de Metz (ENIM), le jeune Messin pensait profiter d'une expérience à l'étranger aussi enrichissante sur le plan professionnel que personnel. Mais l'épidémie de coronavirus a réduit tous ses projets à néant.

«Cela faisait huit mois que je préparais mon départ. On m’avait dit que cette expérience allait être unique dans ma vie, se confie le jeune homme. Effectivement, au départ tout a été parfait. Nous avons commencé notre parcours d'accueil et notre intégration, en découvrant la ville, sa culture et ses spécialités culinaires!» Mais huit jours plus tard, l'Italie annonçait le confinement, le début d'une longue galère pour notre étudiant.

«C'est essentiel pour le moral»

«Depuis, je suis cloîtré avec un étudiant de ma promo dans une résidence étudiante de 20 m², avec deux lits dans la même pièce. Nous suivons les cours en ligne mis à disposition par l’université. Nous essayons de continuer à travailler en espérant voir arriver le déconfinement. Sinon, j’essaye de faire un peu de sport devant la résidence (footing, musculation) et de cuisiner pendant mon temps libre».

Joseph reste en contact permanent avec sa famille et ses amis. «C'est essentiel pour le moral, insiste-t-il. J'ai toujours essayé de positiver, car je ne suis pas le plus à plaindre. Tout le personnel médical est sollicité en ce moment. De mon côté, je n'ai pas été touché par le virus». L'étudiant messin a le droit de se déplacer dans l’enceinte de la résidence étudiante. À l'extérieur, il se plie aux règles du confinement (port du masque, attestation de sortie pour des motifs ciblés: courses, travail, santé).

«J'ai hâte de pouvoir enfin découvrir Bari»

«Les contrôles policiers sont très fréquents. Contrairement à ce que certains médias français avancent, les Italiens sont très solidaires et respectent scrupuleusement les règles de confinement. Les rues sont vraiment désertes. Pour ce qui est de notre résidence, des mesures ont aussi été adoptées: fermeture des salles de sport, de la piscine, masque de protection pour le personnel et gel hydroalcoolique pour tout le monde».

Alors que la majorité des étudiants ont quitté la résidence, Joseph Birardi et son camarade de promo ont fait le choix inverse, sur les conseils de l'université et de l'ambassade de France en Italie, qui misaient sur une amélioration rapide de la situation. Les autorités ont prolongé le confinement jusqu'au 3 mai, il sera alors temps d'évaluer la situation.«Même si je sais que la vie ne sera plus jamais pareille et qu'il faudra apprendre à vivre avec le virus, j'ai hâte de pouvoir enfin découvrir Bari», soupire le jeune homme.

(pp/L'essentiel)