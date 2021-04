Les «chaussures de Satan» ne pourront pas être portées

MSCHF x Lil Nas X "Satan Shoes"



Nike Air Max '97

????Contains 60cc ink and 1 drop of human blood

️666 Pairs, individually numbered

$1,018

️March 29th, 2021 pic.twitter.com/XUMA9TKGSX — SAINT (@saint) March 26, 2021

Aucune des 666 paires de «chaussures de Satan» ne pourra être portée. Nike, qui avait intenté une action en justice contre MSCHF, qui avait créé les baskets en collaboration avec Lil Nas X, a atteint son but: faire en sorte que ces sneakers dérivés du modèle Air Max 97, soient retirés du marchés.

Le géant américain est parvenu à un accord avec la petite société new-yorkaise qui stipule que cette dernière doit lancer un rappel de toutes les «chaussures de Satan» qu’elle a vendues, révèle TMZ.

Proposées à la vente le jour de la sortie du clip «Montero (Call Me by Your Name)», de Lil Nas X, les baskets, contenant une goutte de sang humain ont été produites en un nombre limité de paires sans aucun accord de Nike. 666 ont été fabriquées et numérotées. Pour pouvoir se les offrir, il fallait débourser 1018 dollars. Toutes avaient trouvé preneur en quelques minutes.

(L'essentiel/jfa)