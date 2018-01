Un mort et quatre blessés graves en France

Après avoir balayé mercredi la moitié nord de la France, la tempête Eleanor se dirigeait vers le sud du pays. En Haute-Savoie, un skieur de 21 ans a été tué par la chute d'un sapin sur une piste de la station de Morillon. Selon un bilan provisoire de la Sécurité civile à 16h, quinze personnes ont également été blessées, dont quatre grièvement, lors du passage de la tempête, la quatrième de la saison, qui a entraîné plus de 4.300 interventions des pompiers.

Face à cette tempête venue d'Irlande, une vingtaine de départements restaient en vigilance orange en fin de journée: les côtes de la Manche et le littoral Atlantique (à l'exception de la Loire-Atlantique, du Calvados et du Morbihan) pour un risque de vagues-submersion, ainsi que la Gironde, l'Eure et la Seine-Maritime pour un risque d'inondation.

La plupart des domaines skiables des Alpes du Nord fermés

Chamonix, Avoriaz ou encore Val d'Isère: de même qu'en Suisse, la plupart des domaines skiables des Alpes du Nord sont restés fermés mercredi. "L'objectif est de mettre tout le monde en sécurité, les clients comme les personnels et de préserver le matériel", a expliqué à l'AFP le président de la section Savoie de Domaines Skiables de France, David Ponson. Des rafales ont atteint 250 km/h aux Arcs 2000 et "couplées à la pluie, cela fait pas mal de dégâts", a-t-il souligné.

Le trafic des TER a repris en Alsace, en Lorraine et en Normandie, mais pas encore en Savoie. A Paris, la Tour Eiffel, fermée en raison du vent violent, a rouvert peu avant 17h. Le trafic a ainsi été brièvement suspendu sur les aéroports de Strasbourg et Bâle-Mulhouse. En milieu d'après-midi, quelque 110.000 foyers restaient privés de courant, principalement dans l'Est, en Lorraine (17.000), en Alsace (30.000) et en Bourgogne (10.000), selon Enedis. Les bourrasques de vent et de pluie ont également balayé l'Angleterre, l'Irlande, la Suisse, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas et les côtes espagnoles.

(L'essentiel/ AFP)