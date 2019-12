Un dinosaure nommé d'après «Game of Thrones»

Il a vécu il y a environ 130 millions d'années, possédait un museau long et étroit avec de petites dents tranchantes. «Il», c'est un reptile volant de l'époque du Crétacé auquel une équipe de paléontologues vient de donner le nom scientifique de Targaryendraco wiedenrothi, d'après la maison Targaryen de la série «Game of Thrones» et le nom de l'Allemand qui avait découvert le premier fossile de l'animal, Kurt Wiedenroth. La nouvelle a été annoncée dans la revue «Historical Biology».

C'est en 1984 que des restes d'os de ce ptérosaure ont été mis au jour pour la première fois dans le nord de l'Allemagne. Six ans plus tard, il avait été classé dans l'ordre des Ornithocheirus, mais à tort selon les paléontologues qui l'ont réétudié et déclaré que sa mâchoire n'était pas assez arrondie pour appartenir à cet ordre.

Si les scientifiques ont choisi de le renommer en référence à «Game of Thrones», c'est parce que les fossiles avaient une couleur foncée qui rappelle les os des dragons de la maison Targaryen.

(L'essentiel/jfa)