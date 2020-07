À quand des détails sur le retrait des troupes US?

Ce mercredi, le gouvernement américain devrait annoncer les détails sur le plan de retrait d'une partie des troupes de l'armée américaine basées en Allemagne. Le ministre américain de la Défense, Mark Esper doit s'exprimer sur le stationnement des soldats américains en Europe. En juin, le président américain Donald Trump avait annoncé le retrait partiel des troupes, le justifiant par des dépenses de défense allemandes qu'il juge trop faibles. La majorité démocrate au Congrès veut mettre un terme au retrait des troupes par voie législative. Mais il y a également des sceptiques au sein du parti républicain de Trump.

Le coordinateur transatlantique compte sur l'échec des plans

Le coordinateur du gouvernement fédéral pour les relations transatlantiques, Peter Beyer, compte sur l'échec des plans de retrait des troupes américaines d'Allemagne de Donald Trump. La réduction annoncée de près de 35 000 à 25 000 soldats n'est «pas dans l'intérêt sécuritaire de l'Allemagne ou de l'OTAN et n'a pas non plus de sens au niveau géopolitique pour les États-Unis», a déclaré l'homme politique de la CDU à la DPA. «Il y a de nombreux opposants à Washington, pas uniquement chez les démocrates, mais également chez les républicains et au Pentagone. Il est encore possible que ces plans échouent», a-t-il ajouté.

Résistance contre le retrait aux États-Unis

Au Congrès américain, une résistance contre le retrait partiel s'est d'ores et déjà formée chez les républicains de Trump et chez les démocrates. Le plan est avant tout critiqué parce qu'il pourrait affaiblir l'alliance de défense qu'est l'OTAN et faire le jeu de la Russie. Au Sénat et à la Chambre des représentants, il est donc prévu d'empêcher le retrait partiel par voie législative. Ce dernier requiert un certain budget, que le Congrès est libre d'approuver ou non. Par ailleurs, Donald Trump se présente pour un second mandat en novembre. S'il devait perdre les élections, ces plans pourraient être suspendus par le nouveau président.

Le gouvernement fédéral n'a pas été informé

Peter Beyer a vivement critiqué la manière dont le retrait des troupes a été orchestré par les États-Unis. «Il est inouï, au sens négatif du terme, que le gouvernement fédéral ait exclusivement pris connaissance du plan de retrait par les médias», dit-il. S'en est suivie une longue semaine d'attente, durant laquelle le gouvernement allemand, malgré tous les efforts réalisés pour obtenir des renseignements, a fait choux blanc. «Une telle chose ne devrait plus se reproduire dans un contexte de bonnes et vitales relations germano-américaines» dit-il. Selon lui, les détails devraient être communiqués et traités de manière coordonnée avec la plus grande transparence.

Pourquoi Donald Trump souhaite t-il retirer les troupes?

C'est une expédition punitive pour un allié, que Trump a choisi comme son adversaire préféré parmi les alliés depuis le début de son mandat. Dans ce cas, il s'agit avant tout des dépenses militaires allemandes. «L'Allemagne est en défaut de paiement depuis des années et doit des milliards de dollars à l'OTAN, et ils doivent payer» a t-il déclaré au mois de juin. Il fait ici allusion à l'objectif de l'OTAN, selon lequel chaque État membre devrait consacrer 2% de son PIB à la défense. L'Allemagne s'est entretemps rapprochée de cet objectif, mais à 1,38%, elle est encore largement en-deçà. Les États-Unis dépensent 3,4%, malgré leur PIB nettement plus élevé.

Le retrait des troupes nuirait à l'Allemagne

Pendant la guerre froide, la présence des troupes américaines était considérée comme une garantie de sécurité pour l'Allemagne. Aujourd'hui encore, le stationnement des troupes assure un trait d'union essentiel entre les deux pays. Il y a d'une part, l'aspect humain, avec la naissance de milliers d'amitiés, de partenariats et d'alliances entre Allemands et Américains au fil des décennies. D'autre part, il y a l'aspect économique pour les régions situées autour des bases américaines. Cela concerne en particulier la Grande région aux abords du Luxembourg, qui abrite deux importantes bases américaines: Ramstein et Spangdahlem.

Les bases américaines génèrent des milliers d'emplois

Rien qu'en Rhénanie-Palatinat, les bases américaines génèrent 7 000 emplois au niveau local, contre 12 000 au niveau national. Par ailleurs, le travail de plusieurs milliers de personnes dépend des troupes, en particulier en Rhénanie-Palatinat, dans le Bade-Wurtemberg et en Bavière. Selon les estimations, la base aérienne américaine de Ramstein génère, à elle seule, deux milliards de dollars par an en salaires, loyers et contrats dans l'économie régionale.

Où vont aller les troupes d'Allemagne?

Pour l'heure, la réponse à cette question n'est pas claire. D'après le New York Times, une partie des soldats pourrait être envoyée en Pologne, une autre dans d'autres pays alliés et le reste devrait retourner aux États-Unis. L'été dernier déjà, il avait été convenu d'augmenter le nombre de soldats des troupes américaines en Pologne de 1000.

