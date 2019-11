Il envoie par erreur un mail à toute la boîte, et ça pique

Quand il s'est réveillé vendredi matin, Nick Vasas s'est senti en petite forme. Journaliste télé pour la chaîne FOX4 à Kansas City, l'Américain s'est fendu d'un petit mail pour prévenir ses plus proches collègues qu'il resterait à la maison. Le problème, c'est que Nick a commis une boulette classique mais particulièrement gênante: au lieu de n'envoyer son message qu'à quelques employés, il l'a adressé à toute l'entreprise via le canal «Breaking news».

À cause de cette bourde, le pauvre Nick a passé une sacrée journée, raconte le Mirror. Ses collègues des quatre coins du pays se sont donné le mot pour le bombarder de mails lui souhaitant un bon rétablissement. Certains ont poussé la plaisanterie encore plus loin, transformant son bureau en lieu de recueillement et lui adressant un petit mot en direct à la télévision. Sur Twitter, le hashtag #PrayersForNick (prières pour Nick) a par ailleurs connu un joli succès, et le journaliste a reçu des petits mots d'encouragement de parfaits inconnus.

Ironie du sort, il semble que la seule station qui n'ait pas reçu le fameux e-mail soit justement celle où travaille Nick. Une des supérieures du reporter s'en est d'ailleurs amusée: «Contente de vous annoncer que lui et moi avons été en contact et qu'il va s'en remettre. Vous êtes géniaux. Le plus drôle, c'est que NOUS n'avons pas reçu ce message», a tweeté Jana Calkins.

I am one of @NickVasos' managers. Grateful to report he and I have communicated and he is going to pull through. You guys are a scream! Funny enough, WE didn't get that email at @fox4kc. #nexstarnation #prayersfornick #justlikeferris #emailmigration— Jana Calkins (@Jayhawk96) November 22, 2019

Beau joueur, le principal intéressé s'est efforcé de répondre au maximum de messages.

Amazing! Thanks for the love La Crosse! https://t.co/5XsO4ZJxoY— Nick Vasos (@NickVasos) November 23, 2019

(L'essentiel/joc)