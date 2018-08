La fac de médecine de NYU devient gratuite

L'inscription à la prestigieuse école de médecine de l'université NYU, à New York, va devenir gratuite pour tous ses étudiants à compter de la prochaine année scolaire, une petite révolution pour un programme qui coûtait jusqu'ici plus de 220 000 dollars (193 177 euros).

Les responsables de l'université ont fait la surprise aux étudiants de première année venus récupérer jeudi leur blouse blanche lors d'une cérémonie annuelle. Kenneth Langone, président du conseil de la NYU Langone Health, l'école de médecine, a expliqué que la chose avait été rendue possible par les dons de mécènes.

Current and future students in our MD degree program celebrate after the announcement at White Coat that they'll be receiving full-tuition scholarships. Congratulations! #WhiteCoatCeremony #NYUSOM pic.twitter.com/iJCqJ2cwX9