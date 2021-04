Arrêtés pour vente de produits radioactifs

Les deux suspects ont été interpellés dans la ville de Koutaïssi, la deuxième ville de Géorgie, alors qu'ils tentaient de «vendre une caisse d'américium-241 pour 300 000 euros», ont indiqué les services nationaux de sécurité, dans un communiqué.

Ils risquent dix ans de prison. Cet atome est l'isotope le plus fréquemment utilisé de l'américium, un élément radioactif. On le trouve notamment dans les déchets nucléaires et dans certains détecteurs de fumée.

Dangereux pour la santé

Selon l'Agence américaine de production de l'environnement, l'américium-241 est notamment produit quand du plutonium absorbe des neutrons dans un réacteur nucléaire ou lors d'essais d'armes atomiques. Très toxique, il est dangereux pour la santé s'il est inhalé ou ingéré.

Ces dernières années, plusieurs tentatives de vente de produits radioactifs ont été rapportées en Géorgie et en Arménie voisine. Ces saisies ravivent à chaque fois les craintes de voir des extrémistes s'emparer de substances radioactives non sécurisées, à des fins de terrorisme ou de chantage.

(L'essentiel/afp)