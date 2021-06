Des dizaines d'élèves kidnappés dans une école

La série noire des enlèvements de masse d’écoliers continue au Nigeria, où des dizaines d’enfants ont encore été enlevés dimanche par de nombreux hommes armés dans une école privée musulmane d’une région du centre-nord.

Le nombre exact des enfants enlevés était encore incertain lundi, mais environ 200 se trouvaient dans l’école Salihu Tanko, située dans l’État du Niger, au moment de l’attaque qui s’est déroulée dimanche après-midi. Plusieurs ont réussi à s’enfuir, mais les ravisseurs ont «pris plus de cent élèves, avant de laisser ceux qu’ils considéraient comme trop petits, ceux entre quatre et 12 ans», a confié à l’AFP un responsable de l’école, sous couvert d’anonymat.

Onze enfants relâchés

Le président nigérian Muhammadu Buhari a de son côté donné l’ordre lundi aux forces de sécurité et aux services de renseignement d'«accélérer leurs efforts en vue de la récupération des 200 enfants», a annoncé son bureau. «Ceux qui sont impliqués dans les opérations de secours doivent faire tout leur possible pour assurer leur libération immédiate», a-t-il ajouté.

Les ravisseurs ont «relâché onze enfants, qui étaient trop petits pour marcher», ont raconté les autorités locales, qui dénoncent la hausse du nombre des kidnappings contre rançon à travers le centre et le nord du Nigeria.

Un porte-parole de la police, Wasiu Abiodun, a déclaré que les assaillants étaient arrivés à moto et qu’ils avaient commencé à tirer avant de tuer un habitant et d’en blesser un autre et d’enlever les enfants.

(L'essentiel/afp)